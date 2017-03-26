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26 марта 2017, 20:55 | Теннис | Спорт-Экспресс

Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде, обыграв немецко-чешский дуэт Анна-Лена Гренефельд/Квета Пешке — 6:0, 6:2.

Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде обыграв <nobr>немецко-чешский</nobr> дуэт <nobr>Анна-Лена</nobr> Гренефельд/<span class=error>Квета</span> Пешке — 6:0 6:2. Увеличить
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Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 6 993 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Парный разряд.

Второй круг.

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) — Гренефельд/Пешке (Германия/Чехия) — 6:0, 6:2.
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