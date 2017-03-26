Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде, обыграв
немецко-чешский дуэт Анна-Лена Гренефельд/Квета Пешке — 6:0, 6:2.
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Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 6 993 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Парный разряд.
Второй круг.
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) — Гренефельд/Пешке (Германия/Чехия) — 6:0, 6:2.
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