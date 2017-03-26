Конта вышла в четвертый круг турнира в Майами
Британка Джоанна Конта вышла в четвертый круг турнира в Майами, в двух сетах обыграв француженку Полин Пармантье со счетом 6:4, 6:0.
Майами (США).
Турнир WTA Miami Open presented by Itau.
Призовой фонд 6 993 450 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Конта (Великобритания, 10) — Пармантье (Франция) — 6:4, 6:0.
Одзаки (Япония, Q) — Гергес (Германия) — 7:6 (7:5), 6:3.
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