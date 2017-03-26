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https://sport.mail.ru/news/tennis/29208811/
26 марта 2017, 20:51 | Теннис | Спорт-Экспресс

Конта вышла в четвертый круг турнира в Майами

Британка Джоанна Конта вышла в четвертый круг турнира в Майами, в двух сетах обыграв француженку Полин Пармантье со счетом 6:4, 6:0.

Майами (США).

Турнир WTA Miami Open presented by Itau.

Призовой фонд 6 993 450 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Конта (Великобритания, 10) — Пармантье (Франция) — 6:4, 6:0.

Одзаки (Япония, Q) — Гергес (Германия) — 7:6 (7:5), 6:3.
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