Мирный завершил выступление на турнире в Майами
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи завершили выступление на престижном теннисном турнире в американском Майами (призовой фонд — $7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первом матче парного разряда
Ранее в женском одиночном разряде белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в поединке второго раунда британке Йоханне Конте — 2:6, 7:6, 4:6.
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