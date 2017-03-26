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https://sport.mail.ru/news/tennis/29206950/
26 марта 2017, 15:28 | Теннис | БЕЛТА

Мирный завершил выступление на турнире в Майами

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи завершили выступление на престижном теннисном турнире в американском Майами (призовой фонд — $7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче парного разряда <nobr>белорусско-филиппинский</nobr> тандем проиграл <nobr>бразильско-британскому</nobr> дуэту <span class=error>Бруно</span> <span class=error>Соарес</span> / <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Маррей</span> — 4:6 3:6. Увеличить
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В первом матче парного разряда белорусско-филиппинский тандем проиграл бразильско-британскому дуэту Бруно Соарес / Джейми Маррей — 4:6, 3:6.

Ранее в женском одиночном разряде белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в поединке второго раунда британке Йоханне Конте — 2:6, 7:6, 4:6.

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