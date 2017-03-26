Miami Open. Барбора Стрыкова взяла верх над Яной Чепеловой
Чешская теннисистка Барбора Стрыкова вышла в четвёртый раунд турнира в Майами, обыграв в двух сетах словачку Яну Чепелову, — 6/2, 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продолжался 1 час 26 минут. 20-я ракетка мира, 30-летняя Барбора, реализовала пять
В поединке за выход в ¼ финала соревнований Miami Open Стрыкова померится силами либо со своей соотечественницей Каролиной Плишковой, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter