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https://sport.mail.ru/news/tennis/29203839/
26 марта 2017, 0:25 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Барбора Стрыкова взяла верх над Яной Чепеловой

Чешская теннисистка Барбора Стрыкова вышла в четвёртый раунд турнира в Майами, обыграв в двух сетах словачку Яну Чепелову, — 6/2, 6/4.

Чешская теннисистка <span class=error>Барбора</span> <span class=error>Стрыкова</span> вышла в четвёртый раунд турнира в Майами обыграв в двух сетах словачку Яну <span class=error>Чепелову</span> — 6/2 6/4. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 26 минут. 20-я ракетка мира, 30-летняя Барбора, реализовала пять брейк-пойнтов и один раз подала навылет. 23-летняя Чепелова, занимающая 105-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки и не допускала двойных ошибок. Чешка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В поединке за выход в ¼ финала соревнований Miami Open Стрыкова померится силами либо со своей соотечественницей Каролиной Плишковой, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.
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