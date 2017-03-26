Miami Open. Барбора Стрыкова взяла верх над Яной Чепеловой

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Матч продолжался 1 час 26 минут. 20-я ракетка мира, 30-летняя Барбора, реализовала пять брейк-пойнтов и один раз подала навылет. 23-летняя Чепелова, занимающая 105-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки и не допускала двойных ошибок. Чешка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В поединке за выход в ¼ финала соревнований Miami Open Стрыкова померится силами либо со своей соотечественницей Каролиной Плишковой, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.