Александр Зверев прошёл в третий раунд турнира в Майами
Немецкий теннисист Александр Зверев преодолел барьер второго круга «Мастерса» в Майами, победив в двух сетах Лю
Йен-Суна из Тайваня, — 6/0, 6/3.
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Поединок продлился 1 час. 20-я ракетка мира, 19-летний Александр, сделал пять брейков и восемь эйсов, один раз ошибившись при подаче. 33-летний Лю
В третьем раунде соревнований Miami Open Зверев померится силами с американцем Джоном Иснером.
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