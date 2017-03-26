Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29203758/
26 марта 2017, 0:11 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Зверев прошёл в третий раунд турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев преодолел барьер второго круга «Мастерса» в Майами, победив в двух сетах Лю Йен-Суна из Тайваня, — 6/0, 6/3.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> преодолел барьер второго круга <span class=error>Мастерса</span> в Майами победив в двух сетах Лю <nobr>Йен-Суна</nobr> из Тайваня — 6/0 6/3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 1 час. 20-я ракетка мира, 19-летний Александр, сделал пять брейков и восемь эйсов, один раз ошибившись при подаче. 33-летний Лю Йен-Сун, занимающий 64-е место в мировой классификации, не подавал навылет и допустил четыре двойные ошибки. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

В третьем раунде соревнований Miami Open Зверев померится силами с американцем Джоном Иснером.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
26 марта

Miami Open. Барбора Стрыкова взяла верх над Яной Чепеловой

Александр Зверев прошёл в третий раунд турнира в Майами

Роджер Федерер успешно стартовал на турнире в Майами