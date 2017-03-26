Майами. Джон Иснер продолжает выступление на соревнованиях

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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, 23-й номер рейтинга АТР, 31-летний Джон, записал на свой счёт два брейка, 13 подач навылет и три двойные ошибки. 29-летний Беллуччи, находящийся на 71-й строчке мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и дважды ошибался на своей подаче. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.