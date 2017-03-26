Майами. Джон Иснер продолжает выступление на соревнованиях
Американский теннисист Джон Иснер прошёл в третий раунд «Мастерса» в Майами, переиграв в двух сетах бразильца Томаза Беллуччи, — 7/5, 7/6 (5).
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За 1 час 42 минуты, проведённые на корте, 23-й номер рейтинга АТР, 31-летний Джон, записал на свой счёт два брейка, 13 подач навылет и три двойные ошибки. 29-летний Беллуччи, находящийся на 71-й строчке мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил два эйса и дважды ошибался на своей подаче. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.
В матче за выход в 1/8 финала турнира Miami Open Иснер сразится с победителем игры немца Александра Зверева и Лю
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