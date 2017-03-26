Роджер Федерер успешно стартовал на турнире в Майами
Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер второго раунда «Мастерса» в Майами, нанеся поражение в двух сетах американцу Фрэнсису Тиафо, — 7/6 (2), 6/3.
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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 12 минут. Шестой номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив два брейка и восемь подач навылет. 19-летний Тиафо, занимающий 101-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил шесть эйсов и одну двойную ошибку.
В третьем круге соревнований Miami Open Федерер сыграет с победителем поединка аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и Робина Хаазе из Нидерландов.
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