Роджер Федерер успешно стартовал на турнире в Майами

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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 12 минут. Шестой номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив два брейка и восемь подач навылет. 19-летний Тиафо, занимающий 101-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил шесть эйсов и одну двойную ошибку.

В третьем круге соревнований Miami Open Федерер сыграет с победителем поединка аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и Робина Хаазе из Нидерландов.