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26 марта 2017, 0:00 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер успешно стартовал на турнире в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер второго раунда «Мастерса» в Майами, нанеся поражение в двух сетах американцу Фрэнсису Тиафо, — 7/6 (2), 6/3.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> преодолел барьер второго раунда <span class=error>Мастерса</span> в Майами нанеся поражение в двух сетах американцу Фрэнсису <span class=error>Тиафо</span> — 7/6 (2) 6/3. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 12 минут. Шестой номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив два брейка и восемь подач навылет. 19-летний Тиафо, занимающий 101-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил шесть эйсов и одну двойную ошибку.

В третьем круге соревнований Miami Open Федерер сыграет с победителем поединка аргентинца Хуана Мартина Дель Потро и Робина Хаазе из Нидерландов.
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