Фелисиано Лопес не смог справиться с Малеком Жазири на «Мастерсе» в Майами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 58 минут. 36-я ракетка мира, 35-летний Лопес, сделал четыре брейка и десять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 33-летний Малек, находящийся на 53-й позиции в мировой классификации, шесть раз брал подачу оппонента, совершил семь эйсов и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем круге соревнований Miami Open Жазири будет противостоять швейцарцу Стэну Вавринке.