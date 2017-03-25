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https://sport.mail.ru/news/tennis/29203620/
25 марта 2017, 23:41 | Теннис | GoTennis.ru

Фелисиано Лопес не смог справиться с Малеком Жазири на «Мастерсе» в Майами

Испанский теннисист Фелисиано Лопес не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Майами, уступив в трёх партиях Малеку Жазири из Туниса, — 3/6, 6/4, 3/6.

Испанский теннисист Фелисиано <span class=error>Лопес</span> не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Майами уступив в трёх партиях <span class=error>Малеку</span> <span class=error>Жазири</span> из Туниса — 3/6 6/4 3/6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 58 минут. 36-я ракетка мира, 35-летний Лопес, сделал четыре брейка и десять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 33-летний Малек, находящийся на 53-й позиции в мировой классификации, шесть раз брал подачу оппонента, совершил семь эйсов и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем круге соревнований Miami Open Жазири будет противостоять швейцарцу Стэну Вавринке.
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