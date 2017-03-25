Майами. Паоло Лоренци выбыл из борьбы на соревнованиях

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За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, 37-я ракетка мира, 35-летний Лоренци, четырежды брал подачу оппонента, сделал шесть эйсов и две двойные ошибки. 28-летний Адриан, занимающий 65-ю позицию в мировой классификации, записал на свой счёт пять брейков и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. Француз увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем круге турнира Miami Open Маннарино сразится с сильнейшим в противостоянии хорвата Борны Чорича и австрийца Доминика Тима.