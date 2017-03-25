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https://sport.mail.ru/news/tennis/29203510/
25 марта 2017, 23:10 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Паоло Лоренци выбыл из борьбы на соревнованиях

Итальянский теннисист Паоло Лоренци не смог преодолеть барьер второго раунда «Мастерса» в Майами, проиграв в трёх сетах французу Адриану Маннарино, — 4/6, 6/3, 2/6.

Итальянский теннисист <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Лоренци</span> не смог преодолеть барьер второго раунда <span class=error>Мастерса</span> в Майами проиграв в трёх сетах французу Адриану <span class=error>Маннарино</span> — 4/6 6/3 2/6. Увеличить
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За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, 37-я ракетка мира, 35-летний Лоренци, четырежды брал подачу оппонента, сделал шесть эйсов и две двойные ошибки. 28-летний Адриан, занимающий 65-ю позицию в мировой классификации, записал на свой счёт пять брейков и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. Француз увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем круге турнира Miami Open Маннарино сразится с сильнейшим в противостоянии хорвата Борны Чорича и австрийца Доминика Тима.
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