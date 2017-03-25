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https://sport.mail.ru/news/tennis/29203509/
25 марта 2017, 23:10 | Теннис | GoTennis.ru

Павлюченкова и Бабош сыграют во втором круге парного турнира Miami Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош преодолели барьер первого раунда парных соревнований в Майами, обыграв хорватку Айлу Томлянович и британку Хизер Уотсон, — 6/3, 6/1.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и венгерка <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бабош</span> преодолели барьер первого раунда парных соревнований в Майами обыграв хорватку <span class=error>Айлу</span> Томлянович и британку <span class=error>Хизер</span> <span class=error>Уотсон</span> — 6/3 6/1. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час. Анастасия и Тимеа реализовали пять брейк-пойнтов, сделали один эйс и четыре двойные ошибки. Томлянович и Уотсон один раз взяли подачу соперниц, совершили один эйс и семь двойных ошибок.

Во втором круге турнира Miami Open в парном разряде Павлюченкова и Бабош сразятся либо с голландкой Деми Шуурс и чешкой Ренатой Ворацовой, либо с Санией Мирзой из Индии и Барборой Стрыковой из Чехии.
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