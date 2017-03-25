Павлюченкова и Бабош сыграют во втором круге парного турнира Miami Open

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Встреча продлилась 1 час. Анастасия и Тимеа реализовали пять брейк-пойнтов, сделали один эйс и четыре двойные ошибки. Томлянович и Уотсон один раз взяли подачу соперниц, совершили один эйс и семь двойных ошибок.

Во втором круге турнира Miami Open в парном разряде Павлюченкова и Бабош сразятся либо с голландкой Деми Шуурс и чешкой Ренатой Ворацовой, либо с Санией Мирзой из Индии и Барборой Стрыковой из Чехии.