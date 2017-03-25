Павлюченкова и Бабош сыграют во втором круге парного турнира Miami Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош преодолели барьер первого раунда парных соревнований в Майами, обыграв хорватку Айлу Томлянович и британку Хизер Уотсон, — 6/3, 6/1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча продлилась 1 час. Анастасия и Тимеа реализовали пять
Во втором круге турнира Miami Open в парном разряде Павлюченкова и Бабош сразятся либо с голландкой Деми Шуурс и чешкой Ренатой Ворацовой, либо с Санией Мирзой из Индии и Барборой Стрыковой из Чехии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter