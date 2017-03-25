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25 марта 2017, 23:02 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса стала участницей 1/8 финала соревнований в Майами

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса преодолела барьер третьего раунда турнира в Майами, обыграв в трёх партиях китаянку Чжан Шуай, — 4/6, 6/2, 6/2.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса преодолела барьер третьего раунда турнира в Майами обыграв в трёх партиях китаянку <span class=error>Чжан</span> <span class=error>Шуай</span> — 4/6 6/2 6/2. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 5 минут. Шестая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, сделала шесть брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. 28-летняя Чжан Шуай, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу оппонентки, совершила один эйс и две двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В четвёртом круге соревнований Miami Open Мугуруса сыграет либо с румынкой Сораной Кырстей, либо с датчанкой Каролин Возняцки.
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