Гарбин Мугуруса стала участницей 1/8 финала соревнований в Майами

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Поединок продлился 2 часа 5 минут. Шестая ракетка мира, 23-летняя Гарбин, сделала шесть брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. 28-летняя Чжан Шуай, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу оппонентки, совершила один эйс и две двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В четвёртом круге соревнований Miami Open Мугуруса сыграет либо с румынкой Сораной Кырстей, либо с датчанкой Каролин Возняцки.