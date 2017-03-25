Агнешка Радваньска покидает турнир Miami Open
Польская теннисистка Агнешка Радваньска не смогла преодолеть барьер третьего круга соревнований в Майами, проиграв в двух сетах хорватке Мирьяне
Лючич-Барони, — 0/6, 3/6.
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За 1 час 5 минут, проведённых на корте, восьмая ракетка мира, 28-летняя Радваньска, трижды брала подачу соперницы, сделала один эйс и одну двойную ошибку. 35-летняя Мирьяна, занимающая 29-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив семь брейков и два эйса, три раза ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.
В 1/8 финала турнира Miami Open
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