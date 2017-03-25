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https://sport.mail.ru/news/tennis/29203417/
25 марта 2017, 23:01 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска покидает турнир Miami Open

Польская теннисистка Агнешка Радваньска не смогла преодолеть барьер третьего круга соревнований в Майами, проиграв в двух сетах хорватке Мирьяне Лючич-Барони, — 0/6, 3/6.

Польская теннисистка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> не смогла преодолеть барьер третьего круга соревнований в Майами проиграв в двух сетах хорватке <span class=error>Мирьяне</span> <nobr>Лючич-Барони</nobr> — 0/6 3/6. Увеличить
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За 1 час 5 минут, проведённых на корте, восьмая ракетка мира, 28-летняя Радваньска, трижды брала подачу соперницы, сделала один эйс и одну двойную ошибку. 35-летняя Мирьяна, занимающая 29-ю позицию в мировой классификации, записала в свой актив семь брейков и два эйса, три раза ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 2:2.

В 1/8 финала турнира Miami Open Лючич-Барони померится силами с американкой Бетани Маттек-Сэндс.
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