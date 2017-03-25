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25 марта 2017, 23:00 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Сэм Куэрри пробился в третий раунд турнира

Американский теннисист Сэм Куэрри преодолел барьер второго круга «Мастерса» в Майами, обыграв в двух сетах испанца Томми Робредо, — 6/2, 6/3.

Американский теннисист Сэм <span class=error>Куэрри</span> преодолел барьер второго круга <span class=error>Мастерса</span> в Майами обыграв в двух сетах испанца <span class=error>Томми</span> <span class=error>Робредо</span> — 6/2 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 53 минуты. 27-я ракетка мира, 29-летний Сэм, записал в свой актив три брейка и девять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 34-летний Робредо, занимающий 438-ю позицию мировой табели о рангах, не подавал навылет и не допускал двойных ошибок.

В матче за выход в 1/8 финала соревнований Miami Open Куэрри померится силами с победителем игры испанца Роберто Баутисты-Агута и Михаила Кукушкина из Казахстана.
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