Miami Open. Сэм Куэрри пробился в третий раунд турнира

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Поединок продлился 53 минуты. 27-я ракетка мира, 29-летний Сэм, записал в свой актив три брейка и девять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 34-летний Робредо, занимающий 438-ю позицию мировой табели о рангах, не подавал навылет и не допускал двойных ошибок.