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25 марта 2017, 21:41 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв потерпел поражение от Томаша Бердыха на «Мастерсе» в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Майами, проиграв в двух сетах чеху Томашу Бердыху, — 3/6, 2/6.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Майами проиграв в двух сетах чеху <span class=error>Томашу</span> <span class=error>Бердыху</span> — 3/6 2/6. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 11 минут. 130-я ракетка мира, 19-летний Рублёв, не подавал навылет и допустил две двойные ошибки. 31-летний Томаш, занимающий 14-е место в мировой классификации, сделал три брейка и восемь эйсов, трижды ошибившись при подаче.

В третьем круге соревнований Бердых сразится с Жилем Мюллером из Люксембурга.
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