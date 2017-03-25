Андрей Рублёв потерпел поражение от Томаша Бердыха на «Мастерсе» в Майами
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Майами, проиграв в двух сетах чеху Томашу Бердыху, — 3/6, 2/6.
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 11 минут. 130-я ракетка мира, 19-летний Рублёв, не подавал навылет и допустил две двойные ошибки. 31-летний Томаш, занимающий 14-е место в мировой классификации, сделал три брейка и восемь эйсов, трижды ошибившись при подаче.
В третьем круге соревнований Бердых сразится с Жилем Мюллером из Люксембурга.
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