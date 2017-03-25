Макарова и Веснина успешно начали выступление на парных соревнованиях в Майами

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Встреча продлилась 51 минуту. Екатерина и Елена записали в свой актив пять брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Мухаммад и Калашникова не подавали навылет и допустили три двойные ошибки.