Макарова и Веснина успешно начали выступление на парных соревнованиях в Майами
Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной преодолел барьер первого раунда парного турнира в Майами, победив в двух сетах американку Эйшу Мухаммад и Оксану Калашникову из Грузии, — 6/0, 6/2.
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Встреча продлилась 51 минуту. Екатерина и Елена записали в свой актив пять брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Мухаммад и Калашникова не подавали навылет и допустили три двойные ошибки.
Во втором круге соревнований Miami Open в парном разряде Макарова и Веснина сыграют с немкой
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