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https://sport.mail.ru/news/tennis/29203090/
25 марта 2017, 21:40 | Теннис | GoTennis.ru

Макарова и Веснина успешно начали выступление на парных соревнованиях в Майами

Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной преодолел барьер первого раунда парного турнира в Майами, победив в двух сетах американку Эйшу Мухаммад и Оксану Калашникову из Грузии, — 6/0, 6/2.

Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины <span class=error>Макаровой</span> и Елены <span class=error>Весниной</span> преодолел барьер первого раунда парного турнира в Майами победив в двух сетах американку <span class=error>Эйшу</span> Мухаммад и Оксану Калашникову из Грузии — 6/0 6/2. Увеличить
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Встреча продлилась 51 минуту. Екатерина и Елена записали в свой актив пять брейков и два эйса, трижды ошибившись при подаче. Мухаммад и Калашникова не подавали навылет и допустили три двойные ошибки.

Во втором круге соревнований Miami Open в парном разряде Макарова и Веснина сыграют с немкой Анной-Леной Грёнефельд и чешкой Кветой Пешке.
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