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25 марта 2017, 21:39 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Давид Гоффин выиграл стартовый поединок турнира

Бельгийский теннисист Давид Гоффин преодолел барьер второго раунда «Мастерса» в Майами, переиграв в двух партиях Дэриана Кинга из Барбадоса, — 7/5, 6/1.

Бельгийский теннисист Давид <span class=error>Гоффин</span> преодолел барьер второго раунда <span class=error>Мастерса</span> в Майами переиграв в двух партиях <span class=error>Дэриана</span> <span class=error>Кинга</span> из <span class=error>Барбадоса</span> — 7/5 6/1. Увеличить
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За 1 час 26 минут, проведённых на корте, 12-я ракетка мира, 26-летний Давид, записал в свой актив пять брейков и один эйс, четырежды ошибившись при подаче. 24-летний Кинг, занимающий 121-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил один эйс и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем круге турнира Miami Open Гоффин выступит против аргентинца Диего Шварцмана.
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