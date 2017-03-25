Майами. Давид Гоффин выиграл стартовый поединок турнира

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За 1 час 26 минут, проведённых на корте, 12-я ракетка мира, 26-летний Давид, записал в свой актив пять брейков и один эйс, четырежды ошибившись при подаче. 24-летний Кинг, занимающий 121-ю позицию в мировой классификации, дважды брал подачу соперника, совершил один эйс и четыре двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем круге турнира Miami Open Гоффин выступит против аргентинца Диего Шварцмана.