Майами. Анастасия Павлюченкова завершила выступление на соревнованиях
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер третьего раунда турнира в Майами, проиграв в трёх сетах американке Бетани
Маттек-Сэндс, — 6/4, 0/6, 3/6.
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Матч продлился 2 часа 6 минут. 17-я ракетка мира, 25-летняя Павлюченкова, трижды брала подачу соперницы, сделала один эйс и семь двойных ошибок. 32-летняя Бетани, занимающая 158-е место в рейтинге WTA, реализовала шесть
В 1/8 финала соревнований Miami Open
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