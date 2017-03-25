Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29202882/
25 марта 2017, 20:47 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Анастасия Павлюченкова завершила выступление на соревнованиях

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер третьего раунда турнира в Майами, проиграв в трёх сетах американке Бетани Маттек-Сэндс, — 6/4, 0/6, 3/6.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер третьего раунда турнира в Майами проиграв в трёх сетах американке <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> — 6/4 0/6 3/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продлился 2 часа 6 минут. 17-я ракетка мира, 25-летняя Павлюченкова, трижды брала подачу соперницы, сделала один эйс и семь двойных ошибок. 32-летняя Бетани, занимающая 158-е место в рейтинге WTA, реализовала шесть брейк-пойнтов и один раз подала навылет. Американка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

В 1/8 финала соревнований Miami Open Маттек-Сэндс сразится с победительницей игры польки Агнешки Радваньской и хорватки Мирьяны Лючич-Барони.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Макарова и Веснина успешно начали выступление на парных соревнованиях в Майами

Макарова и Веснина успешно начали выступление на парных соревнованиях в Майами

Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной преодолел барьер первого раунда парного турнира в Майами, победив в двух сетах американку Эйшу Мухаммад и Оксану Калашникову из Грузии, — 6/0, 6/2.
Еще 7 новостей  Все новости
25 марта

Макарова и Веснина успешно начали выступление на парных соревнованиях в Майами

Андрей Рублёв потерпел поражение от Томаша Бердыха на "Мастерсе" в Майами

Майами. Давид Гоффин выиграл стартовый поединок турнира