Майами. Анастасия Павлюченкова завершила выступление на соревнованиях

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продлился 2 часа 6 минут. 17-я ракетка мира, 25-летняя Павлюченкова, трижды брала подачу соперницы, сделала один эйс и семь двойных ошибок. 32-летняя Бетани, занимающая 158-е место в рейтинге WTA, реализовала шесть брейк-пойнтов и один раз подала навылет. Американка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.