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https://sport.mail.ru/news/tennis/29202812/
25 марта 2017, 20:30 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Жиль Мюллер на двух тай-брейках одолел Андреаса Сеппи

Люксембургский теннисист Жиль Мюллер прошёл в третий раунд «Мастерса» в Майами, обыграв в двух партиях итальянца Андреаса Сеппи, — 7/6 (3), 7/6 (1).

Люксембургский теннисист <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Мюллер</span> прошёл в третий раунд <span class=error>Мастерса</span> в Майами обыграв в двух партиях итальянца <span class=error>Андреаса</span> <span class=error>Сеппи</span> — 7/6 (3) 7/6 (1). Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 49 минут, 29-й номер рейтинга АТР, 33-летний Жиль, совершил 13 эйсов и четырежды ошибался при подаче. Его ровесник Сеппи, находящийся на 80-й позиции в мировой классификации, сделал пять подач навылет и допустил три двойные ошибки. Итальянец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:2.

В поединке за выход в 1/8 финала турнира Miami Open Мюллер померится силами с победителем игры чеха Томаша Бердыха и россиянина Андрея Рублёва.
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