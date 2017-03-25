Miami Open. Жиль Мюллер на двух тай-брейках одолел Андреаса Сеппи
Люксембургский теннисист Жиль Мюллер прошёл в третий раунд «Мастерса» в Майами, обыграв в двух партиях итальянца Андреаса Сеппи, — 7/6 (3), 7/6 (1).
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За время матча, продлившегося 1 час 49 минут, 29-й номер рейтинга АТР, 33-летний Жиль, совершил 13 эйсов и четырежды ошибался при подаче. Его ровесник Сеппи, находящийся на 80-й позиции в мировой классификации, сделал пять подач навылет и допустил три двойные ошибки. Итальянец остаётся лидером в личных встречах игроков — 3:2.
В поединке за выход в 1/8 финала турнира Miami Open Мюллер померится силами с победителем игры чеха Томаша Бердыха и россиянина Андрея Рублёва.
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