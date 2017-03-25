Давид Феррер не смог преодолеть барьер второго раунда турнира Miami Open

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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 16 минут. 32-я ракетка мира, 34-летний Феррер, один раз взял подачу оппонента, совершил два эйса и три двойные ошибки. 24-летний Диего, занимающий 42-ю позицию в мировой классификации, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал один эйс и дважды ошибался при подаче.

В третьем раунде соревнований Miami Open Шварцман померится силами с победителем игры бельгийца Давида Гоффина и Дэриана Кинга из Барбадоса.