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https://sport.mail.ru/news/tennis/29202654/
25 марта 2017, 20:29 | Теннис | GoTennis.ru

Давид Феррер не смог преодолеть барьер второго раунда турнира Miami Open

Испанский теннисист Давид Феррер проиграл в двух сетах аргентинцу Диего Шварцману и завершил выступление на «Мастерсе» в Майами на стадии второго круга — 2/6, 3/6.

Испанский теннисист Давид <span class=error>Феррер</span> проиграл в двух сетах аргентинцу Диего Шварцману и завершил выступление на <span class=error>Мастерсе</span> в Майами на стадии второго круга — 2/6 3/6. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продолжалась 1 час 16 минут. 32-я ракетка мира, 34-летний Феррер, один раз взял подачу оппонента, совершил два эйса и три двойные ошибки. 24-летний Диего, занимающий 42-ю позицию в мировой классификации, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал один эйс и дважды ошибался при подаче.

В третьем раунде соревнований Miami Open Шварцман померится силами с победителем игры бельгийца Давида Гоффина и Дэриана Кинга из Барбадоса.
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