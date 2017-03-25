Стэн Вавринка с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами

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За время матча, продлившегося 1 час 5 минут, третья ракетка мира, 31-летний Стэн, записал в свой актив два брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Его ровесник Себальос, занимающий 75-е место в рейтинге АТР, совершил одну подачу навылет и одну двойную ошибку. Швейцарец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

В третьем круге соревнований Miami Open Вавринка сразится либо с испанцем Фелисиано Лопесом, либо с Малеком Жазири из Туниса.