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https://sport.mail.ru/news/tennis/29202570/
25 марта 2017, 20:29 | Теннис | GoTennis.ru

Стэн Вавринка с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка преодолел барьер второго раунда турнира в Майами, обыграв в двух сетах аргентинца Орасио Себальоса, — 6/3, 6/4.

Швейцарский теннисист <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> преодолел барьер второго раунда турнира в Майами обыграв в двух сетах аргентинца <span class=error>Орасио</span> Себальоса — 6/3 6/4. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 5 минут, третья ракетка мира, 31-летний Стэн, записал в свой актив два брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Его ровесник Себальос, занимающий 75-е место в рейтинге АТР, совершил одну подачу навылет и одну двойную ошибку. Швейцарец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

В третьем круге соревнований Miami Open Вавринка сразится либо с испанцем Фелисиано Лопесом, либо с Малеком Жазири из Туниса.
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