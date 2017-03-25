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25 марта 2017, 20:28 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Люси Шафаржова отдала Айле Томлянович четыре гейма

Чешская теннисистка Люси Шафаржова прошла в 1/8 финала турнира в Майами, переиграв в двух сетах хорватку Айлу Томлянович, — 6/1, 6/3.

Чешская теннисистка <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржова</span> прошла в 1/8 финала турнира в Майами переиграв в двух сетах хорватку <span class=error>Айлу</span> Томлянович — 6/1 6/3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час. 36-я ракетка мира, 30-летняя Люси, реализовала шесть брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. 23-летняя Томлянович, занимающая 594-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы, сделала три эйса и столько же двойных ошибок. Чешка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В четвёртом круге соревнований Miami Open Шафаржова сразится с победительницей игры бельгийки Кирстен Флипкенс и словачки Доминики Цибулковой.
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