Майами. Люси Шафаржова отдала Айле Томлянович четыре гейма
Чешская теннисистка Люси Шафаржова прошла в 1/8 финала турнира в Майами, переиграв в двух сетах хорватку Айлу Томлянович, — 6/1, 6/3.
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Матч продолжался 1 час. 36-я ракетка мира, 30-летняя Люси, реализовала шесть
В четвёртом круге соревнований Miami Open Шафаржова сразится с победительницей игры бельгийки Кирстен Флипкенс и словачки Доминики Цибулковой.
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