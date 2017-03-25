Майами. Люси Шафаржова отдала Айле Томлянович четыре гейма

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Матч продолжался 1 час. 36-я ракетка мира, 30-летняя Люси, реализовала шесть брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. 23-летняя Томлянович, занимающая 594-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брала подачу соперницы, сделала три эйса и столько же двойных ошибок. Чешка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

В четвёртом круге соревнований Miami Open Шафаржова сразится с победительницей игры бельгийки Кирстен Флипкенс и словачки Доминики Цибулковой.