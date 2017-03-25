Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29202426/
25 марта 2017, 19:11 | Теннис | GoTennis.ru

Томас Фаббиано стал победителем «Челленджера» в Гуанчжоу

Итальянский теннисист Томас Фаббиано выиграл турнир серии «Челленджер» в Гуанчжоу (Китай), обыграв в финале своего соотечественника Маттео Берреттини, — 7/6 (5), 7/6 (7).

Итальянский теннисист Томас <span class=error>Фаббиано</span> выиграл турнир серии Челленджер в Гуанчжоу (Китай) обыграв в финале своего соотечественника <span class=error>Маттео</span> Берреттини — 7/6 (5) 7/6 (7). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 2 часа 17 минут. 168-я ракетка мира, 27-летний Томас, записал в свой актив по два брейка и эйса, пять раз ошибившись при подаче. 20-летний Берреттини, занимающий 338-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брал подачу соперника, сделал семь эйсов и одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Данный титул стал для Фаббиано третьим на «Челленджерах», принеся $7,200 призовых и 80 рейтинговых очков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
25 марта

Давид Феррер не смог преодолеть барьер второго раунда турнира Miami Open

Стэн Вавринка с победы стартовал на "Мастерсе" в Майами

Майами. Люси Шафаржова отдала Айле Томлянович четыре гейма