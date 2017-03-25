Томас Фаббиано стал победителем «Челленджера» в Гуанчжоу
Итальянский теннисист Томас Фаббиано выиграл турнир серии «Челленджер» в Гуанчжоу (Китай), обыграв в финале своего соотечественника Маттео Берреттини, — 7/6 (5), 7/6 (7).
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Поединок продлился 2 часа 17 минут. 168-я ракетка мира, 27-летний Томас, записал в свой актив по два брейка и эйса, пять раз ошибившись при подаче. 20-летний Берреттини, занимающий 338-ю строчку мировой табели о рангах, дважды брал подачу соперника, сделал семь эйсов и одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.
Данный титул стал для Фаббиано третьим на «Челленджерах», принеся $7,200 призовых и 80 рейтинговых очков.
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