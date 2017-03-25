Бетани Маттек-Сэндс повторила рекорд WTA по скорости подачи
Американская теннисистка Бетани
Маттек-Сэндс в матче второго круга турнира в Майами против украинки Элины Свитолиной подала мяч со скоростью 210,8 км/ч, что является повторением результата немки Сабин Лисицки, который она показала на соревнованиях в Стэнфорде в 2014 году.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Скорость подачи не сразу высветилась на табло. Я обернулась посмотреть, с каким результатом подала, и очень удивилась. Обратилась с вопросом к своей ложе, но они утвердительно замахали головами», — цитирует
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter