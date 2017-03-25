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https://sport.mail.ru/news/tennis/29202279/
25 марта 2017, 19:11 | Теннис | GoTennis.ru

Бетани Маттек-Сэндс повторила рекорд WTA по скорости подачи

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс в матче второго круга турнира в Майами против украинки Элины Свитолиной подала мяч со скоростью 210,8 км/ч, что является повторением результата немки Сабин Лисицки, который она показала на соревнованиях в Стэнфорде в 2014 году.

Американская теннисистка <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> в матче второго круга турнира в Майами против украинки <span class=error>Элины</span> Свитолиной подала мяч со скоростью 2108 км/ч что является повторением результата немки <span class=error>Сабин</span> <span class=error>Лисицки</span> который она показала на соревнованиях в Стэнфорде в 2014 году. Увеличить
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«Скорость подачи не сразу высветилась на табло. Я обернулась посмотреть, с каким результатом подала, и очень удивилась. Обратилась с вопросом к своей ложе, но они утвердительно замахали головами», — цитирует Маттек-Сэндс официальный сайт WTA.
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