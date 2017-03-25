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https://sport.mail.ru/news/tennis/29202219/
25 марта 2017, 18:37 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса вступила в перепалку со своим тренером во время матча на турнире в Майами

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса во время одного из перерывов поединка с американкой Кристиной МакХэйл в грубой форме потребовала замолчать своего наставника Сэма Сумика, которого сама же вызвала до этого на корт.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса во время одного из перерывов поединка с американкой Кристиной МакХэйл в грубой форме потребовала замолчать своего наставника Сэма <span class=error>Сумика</span> которого сама же вызвала до этого на корт. Увеличить
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В решающей партии специалист снова вышел на площадку и, помимо указаний, касающихся игры, попросил испанку более не позволять себе подобных высказываний, а Гарбин, в свою очередь, принесла Сумику извинения.

Отметим, что итоговую победу в данной встрече праздновала Мугуруса.
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