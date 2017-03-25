Гарбин Мугуруса вступила в перепалку со своим тренером во время матча на турнире в Майами
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса во время одного из перерывов поединка с американкой Кристиной МакХэйл в грубой форме потребовала замолчать своего наставника Сэма Сумика, которого сама же вызвала до этого на корт.
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Видимо, что-то случилось...
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В решающей партии специалист снова вышел на площадку и, помимо указаний, касающихся игры, попросил испанку более не позволять себе подобных высказываний, а Гарбин, в свою очередь, принесла Сумику извинения.
Отметим, что итоговую победу в данной встрече праздновала Мугуруса.
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