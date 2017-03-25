Стала известна дата выхода на экраны фильма «Битва полов»
Определилась дата премьеры фильма «Битва полов», который повествует о выставочном матче между Билли Джин Кинг и Бобби Риггзом, состоявшемся в 1973 году.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает ресурс IMDB, кинолента выйдет в прокат 22 сентября нынешнего года.
Напомним, что роль Билли Джин Кинг в этой картине исполняет обладательница «Оскара» Эмма Стоун.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter