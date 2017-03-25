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25 марта 2017, 18:19 | Теннис | GoTennis.ru

Стала известна дата выхода на экраны фильма «Битва полов»

Определилась дата премьеры фильма «Битва полов», который повествует о выставочном матче между Билли Джин Кинг и Бобби Риггзом, состоявшемся в 1973 году.

Определилась дата премьеры фильма Битва полов который повествует о выставочном матче между Билли Джин <span class=error>Кинг</span> и Бобби <span class=error>Риггзом</span> состоявшемся в 1973 году. Увеличить
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Как сообщает ресурс IMDB, кинолента выйдет в прокат 22 сентября нынешнего года.

Напомним, что роль Билли Джин Кинг в этой картине исполняет обладательница «Оскара» Эмма Стоун.
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