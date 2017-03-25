Виктория Азаренко проводит активные тренировки на теннисном корте
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко проводит активные тренировки на теннисном корте. Это новостью белорусская теннисистка поделилась со своими болельщиками в соцсетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В декабре 2016-го спортсменка родила сына Лео, но призналась, что засиживаться в декретном отпуске она не собирается. Еще зимой она приступила к тренировкам в США, по приезде в Минск занятия стали еще более интенсивными. На днях Виктория Азаренко опубликовала фото, по которому болельщики могут оценить ее форму. Теннисистка приступила и к тренировкам на корте, отрабатывая различные элементы.
Как сообщалось, Виктория Азаренко планирует вернуться к активным выступлениям летом текущего года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter