Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29199843/
25 марта 2017, 13:28 | Теннис | БЕЛТА

Виктория Азаренко проводит активные тренировки на теннисном корте

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко проводит активные тренировки на теннисном корте. Это новостью белорусская теннисистка поделилась со своими болельщиками в соцсетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В декабре 2016-го спортсменка родила сына Лео, но призналась, что засиживаться в декретном отпуске она не собирается. Еще зимой она приступила к тренировкам в США, по приезде в Минск занятия стали еще более интенсивными. На днях Виктория Азаренко опубликовала фото, по которому болельщики могут оценить ее форму. Теннисистка приступила и к тренировкам на корте, отрабатывая различные элементы.

Как сообщалось, Виктория Азаренко планирует вернуться к активным выступлениям летом текущего года.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
2016 год побил температурные рекорды - ООН
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2017 года
2016 год побил температурные рекорды - ООН