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https://sport.mail.ru/news/tennis/29199787/
25 марта 2017, 12:41 | Теннис | Р-Спорт

Макарова и Касаткина завершили выступления на турнире в Майами во 2-м круге

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Дарья Касаткина не смогли преодолеть барьер второго раунда на теннисном турнире в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

В пятницу Макарова, 32-й номер посева, в трех сетах уступила эстонке Анетт Контавейт, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию — 7:6 (7:1), 2:6, 2:6. Поединок продолжался 2 часа 14 минут.

Касаткина (31-й номер посева) со счетом 4:6, 7:5, 0:6 проиграла американке Шелби Роджерс. Соперницы провели на корте 2 часа 20 минут.
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