Макарова и Касаткина завершили выступления на турнире в Майами во 2-м круге
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Дарья Касаткина не смогли преодолеть барьер второго раунда на теннисном турнире в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
В пятницу Макарова, 32-й номер посева, в трех сетах уступила эстонке Анетт Контавейт, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию — 7:6 (7:1), 2:6, 2:6. Поединок продолжался 2 часа 14 минут.
Касаткина (31-й номер посева) со счетом 4:6, 7:5, 0:6 проиграла американке Шелби Роджерс. Соперницы провели на корте 2 часа 20 минут.
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