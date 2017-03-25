Саснович завершила выступление на турнире в Майами

В матче 1/32 финала Саснович, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, оказала упорное сопротивление 11-й ракетке планеты британке Йоханне Конте, но уступила — 2:6, 7:6 (7:5), 4:6. Поединок продолжался 2 часа 39 минут.

Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив болгарскую теннисистку Элицу Костову (143-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 0:6, 6:2, польку Магду Линетт (73) — 6:4, 6:2. В первом раунде основных соревнований белоруска переиграла 44-ю ракетку мира француженку Ализе Корне — 6:4, 1:6, 6:4. В прошлом году этот престижный турнир выиграла лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Сегодня вечером в первом раунде мужского парного разряда белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи сыграют с еще одним интернациональным тандемом Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Соарес (Бразилия), посеянным под 4-м номером.