Надаль прошел в третий круг «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
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В матче второго круга Надаль (5-й номер посева) обыграл израильтянина Дуди Селу со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
За выход в 1/8 соревнований Надаль поборется с немцем Филиппом Кольшрайбером (26).
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