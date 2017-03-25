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25 марта 2017, 10:18 | Теннис | Р-Спорт

Надаль прошел в третий круг «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в третий круг турнира серии Мастерс в Майами призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов. Увеличить
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В матче второго круга Надаль (5-й номер посева) обыграл израильтянина Дуди Селу со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

За выход в 1/8 соревнований Надаль поборется с немцем Филиппом Кольшрайбером (26).
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