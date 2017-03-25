Анастасия Севастова завершила борьбу на турнире Miami Open
25-я ракетка мира, латвийка Анастасия Севастова, не справилась с румынкой Сораной Кырстей, занимающей 65-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 6/7 (4), 6/3, 3/6 во втором круге турнира в Майами.
Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. За это время они реализовали по семь
В следующем раунде соревнований Miami Open Кырсте предстоит матч против датчанки Каролин Возняцки.
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