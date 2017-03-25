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https://sport.mail.ru/news/tennis/29198101/
25 марта 2017, 1:01 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Севастова завершила борьбу на турнире Miami Open

25-я ракетка мира, латвийка Анастасия Севастова, не справилась с румынкой Сораной Кырстей, занимающей 65-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 6/7 (4), 6/3, 3/6 во втором круге турнира в Майами.

Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. За это время они реализовали по семь брейк-пойнтов. При этом 26-летняя Севастова сделала два эйса и пять ошибок при подаче, а её ровесница из Румынии трижды подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Теперь счёт стал 2:0 в пользу румынки.

В следующем раунде соревнований Miami Open Кырсте предстоит матч против датчанки Каролин Возняцки.
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