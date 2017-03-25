Анастасия Севастова завершила борьбу на турнире Miami Open

Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. За это время они реализовали по семь брейк-пойнтов. При этом 26-летняя Севастова сделала два эйса и пять ошибок при подаче, а её ровесница из Румынии трижды подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Теперь счёт стал 2:0 в пользу румынки.

В следующем раунде соревнований Miami Open Кырсте предстоит матч против датчанки Каролин Возняцки.