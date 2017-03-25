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https://sport.mail.ru/news/tennis/29198100/
25 марта 2017, 1:01 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Кеи Нишикори с победы начал своё выступление на соревнованиях

Четвёртая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, переиграв южноафриканца Кевина Андерсона, занимающего 74-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3 во втором раунде «Мастерса» в Майами.

За 1 час 29 минут матча 27-летний Нишикори сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 30-летний оппонент восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу японца.

Следующим соперником Нишикори на соревнованиях Miami Open будет либо испанец Фернандо Вердаско, либо американец Эрнесто Эскобедо.
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