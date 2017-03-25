Miami Open. Кеи Нишикори с победы начал своё выступление на соревнованиях
Четвёртая ракетка мира, японец Кеи Нишикори, переиграв южноафриканца Кевина Андерсона, занимающего 74-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3 во втором раунде «Мастерса» в Майами.
За 1 час 29 минут матча 27-летний Нишикори сделал один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал три
Следующим соперником Нишикори на соревнованиях Miami Open будет либо испанец Фернандо Вердаско, либо американец Эрнесто Эскобедо.
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