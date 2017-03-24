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https://sport.mail.ru/news/tennis/29197781/
24 марта 2017, 23:56 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Светлана Кузнецова отдала Мэнди Минелле лишь четыре гейма

Седьмая ракетка мира, россиянка Светлана Кузнецова, стала участницей третьего раунда турнира в Майами, обыграв представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу, занимающую 74-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/2.

За 1 час 6 минут матча 31-летняя Кузнецова сделала один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её ровесница из Люксембурга отметилась только двумя подачами навылет и двумя брейками. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В третьем круге соревнований Miami Open Кузнецова померится силами с американкой Тэйлор Таунсенд.
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