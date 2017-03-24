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https://sport.mail.ru/news/tennis/29197653/
24 марта 2017, 23:48 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса продолжает выступление на турнире Miami Open

Шестая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, одержала волевую победу над американкой Кристиной МакХэйл, занимающей 46-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 0/6, 7/6 (6), 6/4 и вышла в третий круг соревнований в Майами.

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время они допустили по шесть двойных ошибок. При этом 23-летняя Мугуруса сделала два эйса и пять брейков, а её 24-летняя соперница ни разу не подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

За выход в четвёртый раунд турнира Miami Open Мугуруса поспорит с китаянкой Чжан Шуай.
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