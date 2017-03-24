Гарбин Мугуруса продолжает выступление на турнире Miami Open

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время они допустили по шесть двойных ошибок. При этом 23-летняя Мугуруса сделала два эйса и пять брейков, а её 24-летняя соперница ни разу не подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

За выход в четвёртый раунд турнира Miami Open Мугуруса поспорит с китаянкой Чжан Шуай.