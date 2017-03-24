Марин Чилич потерпел поражение во втором раунде «Мастерса» в Майами

Встреча длилась 2 часа 10 минут. За это время 28-летний Чилич сделал шесть эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 30-летний Шарди трижды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

В третьем раунде соревнований Miami Open Шарди скрестит ракетки либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с португальцем Жоао Соусой.