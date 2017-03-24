Марин Чилич потерпел поражение во втором раунде «Мастерса» в Майами
Девятая ракетка мира, хорват Марин Чилич, проиграл французу Жереми Шарди, занимающему 77-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/2, 3/6 во втором круге «Мастерса» в Майами.
Встреча длилась 2 часа 10 минут. За это время 28-летний Чилич сделал шесть эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал четыре
В третьем раунде соревнований Miami Open Шарди скрестит ракетки либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с португальцем Жоао Соусой.
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