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24 марта 2017, 21:51 | Теннис | Р-Спорт

Российская теннисистка Веснина завершила борьбу на турнире в Майами во втором круге

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина завершила свое выступление на теннисном турнире в американском Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> завершила свое выступление на теннисном турнире в американском Майами призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов. Увеличить
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Веснина, посеянная на турнире под 13-м номером, в матче второго круга проиграла 594-й ракетке мира хорватке Айле Томлянович со счетом 6:3, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Томлянович в третьем круге сыграет с чешкой Люцией Шафаржовой, выбившей из борьбы 23-ю сеяную австралийку Дарью Гаврилову.
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