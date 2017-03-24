Российская теннисистка Веснина завершила борьбу на турнире в Майами во втором круге
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина завершила свое выступление на теннисном турнире в американском Майами, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
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Веснина, посеянная на турнире под 13-м номером, в матче второго круга проиграла 594-й ракетке мира хорватке Айле Томлянович со счетом 6:3, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Томлянович в третьем круге сыграет с чешкой Люцией Шафаржовой, выбившей из борьбы 23-ю сеяную австралийку Дарью Гаврилову.
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