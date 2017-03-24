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https://sport.mail.ru/news/tennis/29196964/
24 марта 2017, 21:34 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Симона Халеп одержала волевую победу над Наоми Осакой

Пятая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в трёх партиях переиграла японку Наоми Осаку, занимающую 49-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 2/6, 6/3 во втором круге соревнований в Майами.

Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. За это время 25-летняя Халеп сделала три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 19-летняя Осака шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу румынки.

В третьем раунде турнира Miami Open Халеп сразится либо с россиянкой Екатериной Макаровой, либо с эстонкой Анетт Контавейт.
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