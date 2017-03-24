Майами. Симона Халеп одержала волевую победу над Наоми Осакой

Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. За это время 25-летняя Халеп сделала три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 19-летняя Осака шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу румынки.

В третьем раунде турнира Miami Open Халеп сразится либо с россиянкой Екатериной Макаровой, либо с эстонкой Анетт Контавейт.