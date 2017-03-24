Милош Раонич одолел Виктора Троицки на «Мастерсе» в Майами
Пятая ракетка мира, канадец Милош Раонич, в двух партиях сломил сопротивление серба Виктора Троицки, занимающего 38-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 7/5 во втором раунде «Мастерса» в Майами.
Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время теннисисты выполнили по три эйса. При этом 26-летний Раонич четыре раза ошибся при подаче и реализовал три
Следующим соперником Раонича на соревнованиях Miami Open станет либо немец Миша Зверев, либо американец Джаред Дональдсон.
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