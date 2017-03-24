Милош Раонич одолел Виктора Троицки на «Мастерсе» в Майами

Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время теннисисты выполнили по три эйса. При этом 26-летний Раонич четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 31-летний Троицки допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Ранее счёт в личном противостоянии был 3:1 в пользу канадца.

Следующим соперником Раонича на соревнованиях Miami Open станет либо немец Миша Зверев, либо американец Джаред Дональдсон.