Таунсенд обыграла Винчи и вышла в 3-й круг турнира в Майами
Американка Тэйлор Таунсенд (Q) в матче второго круга на турнире в Майами в двух сетах взяла верх над итальянкой Робертой Винчи (25) со счётом 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 3 минуты. Вышедшая из квалификации Таунсенд один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 9
В третьем круге Таунсенд сыграет с победительницей матча Мэнди Минелла — Светлана Кузнецова.
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