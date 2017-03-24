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24 марта 2017, 19:55 | Теннис | Чемпионат.com

Таунсенд обыграла Винчи и вышла в 3-й круг турнира в Майами

Американка Тэйлор Таунсенд (Q) в матче второго круга на турнире в Майами в двух сетах взяла верх над итальянкой Робертой Винчи (25) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Вышедшая из квалификации Таунсенд один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Винчи 2 эйса и 3 брейка.

В третьем круге Таунсенд сыграет с победительницей матча Мэнди Минелла — Светлана Кузнецова.
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