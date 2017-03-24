Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29190324/
24 марта 2017, 13:16 | Теннис | ТАСС

Глава ITF: Кубок Дэвиса нуждается в реформации, чтобы стать более зрелищным

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кубок Дэвиса необходимо реформировать, чтобы турнир стал более зрелищным и динамичным. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти.

Ранее совет директоров ITF на встрече в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> одобрил пакет реформ турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее совет директоров ITF на встрече в Индиан-Уэллсе одобрил пакет реформ турнира. Предлагается, чтобы матчи Кубка Дэвиса проводились до победы в двух сетах, а не трех, как было ранее. Также предлагается изменить формат самих встреч, которые будут проводиться по примеру женского Кубка Федерации — в два дня вместо трех. Решения должны быть утверждены на генеральном собрании ITF в августе нынешнего года во Вьетнаме.

«Мы рассматриваем варианты реформирования Кубка Дэвиса, — сказал Хаггерти. — В частности, перейти к тому, чтобы проводить матчи не до пяти, а до трех сетов. Также хотим проводить матчи за два дня, а не за три. Теннис и наши турниры надо делать более зрелищными и динамичными».

Кубок Дэвиса считается чемпионатом мира среди мужских команд и проводится с 1900 года. Трофей назван в честь основателя соревнования, американского политика Дуайта Дэвиса. Изначально приз разыгрывали сборные США и Великобритании, сейчас турнир проводится Международной федерацией тенниса с участием более 130 команд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Тарпищев: Шансы Дмитриева победить на выборах главы Европейской ассоциации тенниса высоки

Тарпищев: Шансы Дмитриева победить на выборах главы Европейской ассоциации тенниса высоки

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Владимир Дмитриев имеет хорошие шансы на победу на выборах президента Европейской ассоциации тенниса. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

ХК "Динамо" не будет продлевать контракт с тренером Орешкиным

Соколов: Москве не грозит транспортный коллапс во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Глушаков и Дзагоев не сыграют в матче против сборной Кот-д'Ивуара