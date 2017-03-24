Глава ITF: Кубок Дэвиса нуждается в реформации, чтобы стать более зрелищным

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Ранее совет директоров ITF на встрече в Индиан-Уэллсе одобрил пакет реформ турнира. Предлагается, чтобы матчи Кубка Дэвиса проводились до победы в двух сетах, а не трех, как было ранее. Также предлагается изменить формат самих встреч, которые будут проводиться по примеру женского Кубка Федерации — в два дня вместо трех. Решения должны быть утверждены на генеральном собрании ITF в августе нынешнего года во Вьетнаме.

«Мы рассматриваем варианты реформирования Кубка Дэвиса, — сказал Хаггерти. — В частности, перейти к тому, чтобы проводить матчи не до пяти, а до трех сетов. Также хотим проводить матчи за два дня, а не за три. Теннис и наши турниры надо делать более зрелищными и динамичными».

Кубок Дэвиса считается чемпионатом мира среди мужских команд и проводится с 1900 года. Трофей назван в честь основателя соревнования, американского политика Дуайта Дэвиса. Изначально приз разыгрывали сборные США и Великобритании, сейчас турнир проводится Международной федерацией тенниса с участием более 130 команд.