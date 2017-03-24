Глава ITF: Кубок Дэвиса нуждается в реформации, чтобы стать более зрелищным
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кубок Дэвиса необходимо реформировать, чтобы турнир стал более зрелищным и динамичным. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти.
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Ранее совет директоров ITF на встрече в
«Мы рассматриваем варианты реформирования Кубка Дэвиса, — сказал Хаггерти. — В частности, перейти к тому, чтобы проводить матчи не до пяти, а до трех сетов. Также хотим проводить матчи за два дня, а не за три. Теннис и наши турниры надо делать более зрелищными и динамичными».
Кубок Дэвиса считается чемпионатом мира среди мужских команд и проводится с 1900 года. Трофей назван в честь основателя соревнования, американского политика Дуайта Дэвиса. Изначально приз разыгрывали сборные США и Великобритании, сейчас турнир проводится Международной федерацией тенниса с участием более 130 команд.
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