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24 марта 2017, 11:53 | Теннис | ТАСС

Тарпищев: Шансы Дмитриева победить на выборах главы Европейской ассоциации тенниса высоки

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Владимир Дмитриев имеет хорошие шансы на победу на выборах президента Европейской ассоциации тенниса. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Выборы президента организации пройдут в рамках Генассамблеи в Сочи в пятницу. Увеличить
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«Думаю, у него хорошие шансы. В финал он точно должен выйти, а там все решат два — три голоса», — сказал Тарпищев.

Генеральная ассамблея Европейской ассоциации тенниса проходит в Сочи 23—25 марта, в ходе нее будут проведены выборы нового руководства, в которых примут участие представители России. Одним из кандидатов на пост президента организации является экономист Владимир Дмитриев, долгое время возглавляющий попечительский совет Федерации тенниса России.

Срок полномочий президента и членов Совета директоров составит три года (2017−2020 гг.).
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24 марта

Тарпищев: шансы Дмитриева победить на выборах главы Европейской ассоциации тенниса высоки

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