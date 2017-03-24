Тарпищев: Шансы Дмитриева победить на выборах главы Европейской ассоциации тенниса высоки
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Владимир Дмитриев имеет хорошие шансы на победу на выборах президента Европейской ассоциации тенниса. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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«Думаю, у него хорошие шансы. В финал он точно должен выйти, а там все решат два — три голоса», — сказал Тарпищев.
Генеральная ассамблея Европейской ассоциации тенниса проходит в Сочи
Срок полномочий президента и членов Совета директоров составит три года (2017−2020 гг.).
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