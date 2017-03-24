Тарпищев: шансы Дмитриева победить на выборах главы Европейской ассоциации тенниса высоки

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«Думаю, у него хорошие шансы. В финал он точно должен выйти, а там все решат два — три голоса», — сказал Тарпищев.

Генеральная ассамблея Европейской ассоциации тенниса проходит в Сочи 23—25 марта , в ходе нее будут проведены выборы нового руководства, в которых примут участие представители России. Одним из кандидатов на пост президента организации является экономист Владимир Дмитриев, долгое время возглавляющий попечительский совет Федерации тенниса России.

Срок полномочий президента и членов Совета директоров составит три года (2017−2020 гг.).