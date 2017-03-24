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24 марта 2017, 11:32 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Названы претенденты на премию Heart Award

Организаторы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» назвали имена спортсменок, номинированных на премию Heart Award, которая присуждается болельщиками наиболее проявившей себя в матчах за сборную теннисистке.

Организаторы командного чемпионата мира по теннису Кубок Федерации назвали имена спортсменок номинированных на премию Heart Award которая присуждается болельщиками наиболее проявившей себя в матчах за сборную теннисистке. Увеличить
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В список претендентов на награду вошли: беларуска Александра Соснович, словачка Ребекка Шрамкова, чешка Каролина Плишка, а также швейцарка Тимеа Бачински.
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