«Кубок Федерации». Названы претенденты на премию Heart Award

Неожиданно тяжелая победа женской сборной России над командой Китайского Тайбэя в первом круге Мировой группы-2 Кубка Федерации вызвала в теннисном мире большой резонанс. Только ничейный счет после первого дня, слова капитана сборной Анастасии Мыскиной о заговоре судей — свидетельство того, что что-то пошло не так. Разбираемся, что произошло, и как сделать, чтобы этого не повторилось.