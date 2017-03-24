Илья Ивашко не смог выйти в финал теннисного турнира в Гуаньчжоу

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Сегодня в полуфинальном поединке Илья Ивашко, занимающий 185-е место в мировом рейтинге, встречался с итальянцем Томасом Фаббиано (168-й номер рейтинга АТР) и при счете 0:4 в первом сете не смог продолжить игру. В четвертьфинале Ивашко обыграл еще одного белорусского теннисиста Владимира Игнатика (147) — 7:6 (11:9), 6:2.

Илья Ивашко победил Владимира Игнатика в четвертьфинале теннисного турнира в Гуанчжоу

В затяжном поединке ¼ финала, который вчера был прерван из-за наступления темноты, Ивашко (185-й номер мирового рейтинга) победил еще одного белоруса Владимира Игнатика (147) — 7:6 (11:9), 6:2.

В решающем поединке этих соревнований 25 марта Томас Фаббиано встретится с еще одним итальянским теннисистом Маттео Барреттини (338).

На престижном турнире категории «Премьер» в американском Майами (призовой фонд — $7 млн) белоруска Александра Саснович (120) во втором раунде сыграет с 11-й ракеткой планеты Йоханной Контой из Великобритании. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи в первом раунде мужского парного разряда будут соперничать с еще одним интернациональным тандемом Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Соарес (Бразилия), посеянным под 4-м номером.