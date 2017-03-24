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24 марта 2017, 10:50 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Расписание четвёртого игрового дня

Пятница, 24 марта, — четвёртый игровой день турнира Miami Open в Майами. Сегодня состоятся матчи второго круга женских и мужских соревнований, а также пройдут очередные матчи парного разряда.

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В этот день на корт выйдут пятеро россиян: Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Михаил Южный, Елена Веснина и Алла Кудрявцева.

Miami Open. Пятница, 25 марта 2017 года.

Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Симона Халеп (Румыния) — Наоми Осака (Япония).

Не ранее 12:00 (19:00)
Гарбин Мугуруса (Испания) — Кристина МакХэйл (США).

Далее
Кевин Андерсона (ЮАР) — Кеи Нишикори (Япония).
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