Робин Хаазе преодолел барьер первого круга на соревнованиях Miami Open
48-я ракетка мира, 29-летний голландец Робин Хаазе, с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами, переиграв в дебютном матче 416-й номер мировой классификации, 18-летнего шведа Микаэля Имера, — 7/5, 7/6 (3).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 14 минут, проведённые на корте, Робин сделал три эйса, четыре брейка и допустил три двойные ошибки, а Микаэль реализовал три
Во втором раунде турнира Miami Open представитель Нидерландов поборется с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter