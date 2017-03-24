Робин Хаазе преодолел барьер первого круга на соревнованиях Miami Open

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За 2 часа 14 минут, проведённые на корте, Робин сделал три эйса, четыре брейка и допустил три двойные ошибки, а Микаэль реализовал три брейк-пойнта и восемь раз ошибся на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между игроками был 1:0 в пользу Хаазе.

Во втором раунде турнира Miami Open представитель Нидерландов поборется с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.