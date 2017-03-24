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24 марта 2017, 10:49 | Теннис | GoTennis.ru

Робин Хаазе преодолел барьер первого круга на соревнованиях Miami Open

48-я ракетка мира, 29-летний голландец Робин Хаазе, с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами, переиграв в дебютном матче 416-й номер мировой классификации, 18-летнего шведа Микаэля Имера, — 7/5, 7/6 (3).

48-я ракетка мира 29-летний голландец <span class=error>Робин</span> <span class=error>Хаазе</span> с победы стартовал на <span class=error>Мастерсе</span> в Майами переиграв в дебютном матче 416-й номер мировой классификации 18-летнего шведа <span class=error>Микаэля</span> <span class=error>Имера</span> — 7/5 7/6 (3). Увеличить
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За 2 часа 14 минут, проведённые на корте, Робин сделал три эйса, четыре брейка и допустил три двойные ошибки, а Микаэль реализовал три брейк-пойнта и восемь раз ошибся на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между игроками был 1:0 в пользу Хаазе.

Во втором раунде турнира Miami Open представитель Нидерландов поборется с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
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