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https://sport.mail.ru/news/tennis/29188037/
24 марта 2017, 10:19 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Коко Вандевеге покидает турнир

22-я ракетка мира, 25-летняя американка Коко Вандевеге, завершила борьбу на соревнованиях Miami Open, уступив в дебютном матче со счётом 2/6, 6/3, 1/6 105-му номеру рейтинга WTA. 23-летней словачке Яне Чепеловой.

22-я ракетка мира 25-летняя американка <span class=error>Коко</span> Вандевеге завершила борьбу на соревнованиях Miami <span class=error>Open</span> уступив в дебютном матче со счётом 2/6 6/3 1/6 105-му номеру рейтинга WTA. 23-летней словачке Яне <span class=error>Чепеловой</span>. Увеличить
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Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 49 минут. За это время Коко записала в свой актив четыре эйса и восемь двoйных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта, а Яна сделала семь брейков и три раза ошиблась на подаче.

В следующем раунде турнира в США Чепелова скрестит ракетки либо со шведкой Йоханной Ларссон, либо с чешкой Барборой Стрыковой.
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