Майами. Коко Вандевеге покидает турнир
22-я ракетка мира, 25-летняя американка Коко Вандевеге, завершила борьбу на соревнованиях Miami Open, уступив в дебютном матче со счётом 2/6, 6/3, 1/6 105-му номеру рейтинга WTA. 23-летней словачке Яне Чепеловой.
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Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 49 минут. За это время Коко записала в свой актив четыре эйса и восемь двoйных ошибок, реализовав четыре
В следующем раунде турнира в США Чепелова скрестит ракетки либо со шведкой Йоханной Ларссон, либо с чешкой Барборой Стрыковой.
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