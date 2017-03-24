Майами. Коко Вандевеге покидает турнир

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Первая встреча спортсменок продолжалась 1 час 49 минут. За это время Коко записала в свой актив четыре эйса и восемь двoйных ошибок, реализовав четыре брейк-пойнта, а Яна сделала семь брейков и три раза ошиблась на подаче.

В следующем раунде турнира в США Чепелова скрестит ракетки либо со шведкой Йоханной Ларссон, либо с чешкой Барборой Стрыковой.