Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована на премию Heart Award

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В феврале в Минске Арина Соболенко проявила себя настоящим бойцом в своем дебютном матче Кубка Федерации за сборную Беларуси против команды Нидерландов. 18-летняя минчанка, занимавшая тогда 142-е место в мировом рейтинге, на равных сражалась с 24-й ракеткой планеты Кики Бертенс, уступила голландке в напряженном трехсетовом поединке — 6:3, 6:7, 4:6. На следующий день Арина принесла общую победу сборной Беларуси, обыграв более опытную голландскую теннисистку Михаэллу Крайчек. Благодаря этому успеху белорусские теннисистки впервые пробились в полуфинал неофициального командного чемпионата мира и в апреле примут на корте «Чижовка-Арены» очень сильную сборную Швейцарии.

В составе будущих соперниц также есть номинантка на Heart Award. Это лидер швейцарской команды 16-я ракетка мира Тимеа Бачински, которая в четвертьфинальной встрече со сборной Франции (4:1) одержала три виктории: две в одиночных поединках и одну в паре с легендарной Мартиной Хингис.

Кроме Соболенко и Бачински на почетный приз претендуют Ребекка Шрамкова (Словакия) и Каролина Плишкова (Чехия).

Голосование за номинанток Heart Award стартует сегодня на официальном сайте Кубка Федерации.