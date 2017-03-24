Каролин Возняцки пробилась в третий круг турнира в Майами
26-летняя датская теннисистка Каролин Возняцки, занимающая 14-е место в рейтинге WTA, стала участницей третьего раунда соревнований Miami Open в США, переиграв со счётом 6/1, 6/2 83-ю ракетку мира, 30-летнюю хозяйку кортов Варвару Лепченко.
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За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Каролин сделала два эйса, четыре брейка и одну двойную ошибку, а Варвара ни раз не подала навылет, но трижды ошибалась на подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменками стал 6:1 в пользу представительницы Дании.
Таким образом, в борьбе за выход в четвёртый круг турнира в Майами Возняцки сыграет или с румынкой Сораной Кырстей, или с Анастасией Севастовой из Латвии.
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