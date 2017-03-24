Каролин Возняцки пробилась в третий круг турнира в Майами

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За 1 час 6 минут, проведённые на корте, Каролин сделала два эйса, четыре брейка и одну двойную ошибку, а Варвара ни раз не подала навылет, но трижды ошибалась на подаче. Теперь счёт в личных встречах между спортсменками стал 6:1 в пользу представительницы Дании.

Таким образом, в борьбе за выход в четвёртый круг турнира в Майами Возняцки сыграет или с румынкой Сораной Кырстей, или с Анастасией Севастовой из Латвии.