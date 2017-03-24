Miami Open. Кузнецова и Младенович с победы стартовали на соревнованиях среди пар
31-летняя россиянка Светлана Кузнецова и её 23-летняя французская напарница Кристина Младенович вышли во второй круг турнира в Майами в парном разряде, одолев на старте соревнований дуэт в составе британки Йоханны Конты и Дарьи Гавриловой из Австралии, — 6/2, 6/3.
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Первая встреча пар продолжалась 1 час 10 минут.
В следующем раунде турнира в США Светлана и Кристина сразятся с победительницами матча Саманта Стосур и Чжан Шуай (Австралия/Китай) — Ракель Атаво и
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