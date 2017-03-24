Miami Open. Кузнецова и Младенович с победы стартовали на соревнованиях среди пар

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Первая встреча пар продолжалась 1 час 10 минут. Российско-французская пара записала в свой актив два эйса и две двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта, а Йоханна и Дарья сделали один брейк и лишь раз ошиблись на подаче.