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24 марта 2017, 9:45 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Кузнецова и Младенович с победы стартовали на соревнованиях среди пар

31-летняя россиянка Светлана Кузнецова и её 23-летняя французская напарница Кристина Младенович вышли во второй круг турнира в Майами в парном разряде, одолев на старте соревнований дуэт в составе британки Йоханны Конты и Дарьи Гавриловой из Австралии, — 6/2, 6/3.

31-летняя россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> и её 23-летняя французская напарница Кристина Младенович вышли во второй круг турнира в Майами в парном разряде одолев на старте соревнований дуэт в составе британки <span class=error>Йоханны</span> <span class=error>Конты</span> и Дарьи <span class=error>Гавриловой</span> из Австралии — 6/2 6/3. Увеличить
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Первая встреча пар продолжалась 1 час 10 минут. Российско-французская пара записала в свой актив два эйса и две двойные ошибки, реализовав при этом четыре брейк-пойнта, а Йоханна и Дарья сделали один брейк и лишь раз ошиблись на подаче.

В следующем раунде турнира в США Светлана и Кристина сразятся с победительницами матча Саманта Стосур и Чжан Шуай (Австралия/Китай) — Ракель Атаво и Хао-Чин Чань (США/Тайвань).
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