Белорус Илья Ивашко победил Владимира Игнатика в четвертьфинале теннисного турнира в Гуанчжоу
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в полуфинал турнира в китайском Гуанчжоу (призовой фонд — $50 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В затяжном поединке ¼ финала, который вчера был прерван
В матче за выход в финал Илья Ивашко сыграет сегодня с итальянцем Томасом Фаббиано (168).
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