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24 марта 2017, 9:40 | Теннис | БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко победил Владимира Игнатика в четвертьфинале теннисного турнира в Гуанчжоу

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в полуфинал турнира в китайском Гуанчжоу (призовой фонд — $50 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>24 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусский теннисист Илья <span class=error>Ивашко</span> пробился в полуфинал турнира в китайском Гуанчжоу (призовой фонд — 50 тыс.) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В затяжном поединке ¼ финала, который вчера был прерван из-за наступления темноты, Ивашко (185-й номер мирового рейтинга) победил еще одного белоруса Владимира Игнатика (147) — 7:6 (11:9), 6:2.

В матче за выход в финал Илья Ивашко сыграет сегодня с итальянцем Томасом Фаббиано (168).

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