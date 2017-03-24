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https://sport.mail.ru/news/tennis/29185924/
24 марта 2017, 8:13 | Теннис | ТАСС

Южный проиграл Кукушкину в первом раунде теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный не смог пробиться во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн).

В стартовом матче основной сетки турнира Южный уступил Михаилу Кукушкину из Казахстана со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Ранее Южный, который проиграл в финале квалификационного раунда немцу Бенджамину Беккеру, заменил в основной сетке турнира Бернарда Томича из Австралии. Томич отказался от участия в соревнованиях из-за травмы спины.

В следующем раунде Кукушкин, который вышел в основную сетку через квалификацию, встретится с Роберто Баутиста-Агутом из Испании, имеющий 14-й номер посева на турнире.

Турнир категории Masters в Майами завершится 2 апреля.
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Новости Тенниса

Южный заменил Томича в основной сетке теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный примет участие в основной сетке престижного турнира категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн), заменив австралийца Бернарда Томича. Об этом сообщает пресс- служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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