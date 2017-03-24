Южный проиграл Кукушкину в первом раунде теннисного турнира в Майами

В стартовом матче основной сетки турнира Южный уступил Михаилу Кукушкину из Казахстана со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Ранее Южный, который проиграл в финале квалификационного раунда немцу Бенджамину Беккеру, заменил в основной сетке турнира Бернарда Томича из Австралии. Томич отказался от участия в соревнованиях из-за травмы спины.

В следующем раунде Кукушкин, который вышел в основную сетку через квалификацию, встретится с Роберто Баутиста-Агутом из Испании, имеющий 14-й номер посева на турнире.

Турнир категории Masters в Майами завершится 2 апреля.